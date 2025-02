Alluvione Elba, gli aggiornamenti: si spala nel fango, frane e disagi in varie zone dell’isola

13:51

Sconti Coop per tutti

Da oggi alle 14 prodotti a marchio Coop scontati del 50% in tutti i supermercati dell'Isola d'Elba in segno di vicinanza alla popolazione colpita ieri da un nubifragio. Lo annuncia Unicoop Tirreno. Un'operazione straordinaria in un momento difficile, si sottolinea in una nota, che andrà avanti fino a lunedì 17 febbraio compreso in tutti i sei supermercati Coop dell'isola (Portoferraio, Rio Marina, Porto Azzurro, Mola, Marina di Campo, Capoliveri). Lo sconto verrà effettuato direttamente alle casse al momento del pagamento della spesa ed è valido per tutti i clienti, soci Coop e non. Nel frattempo la sezione soci Coop elbana si è attivata con la Protezione civile, i vigili del fuoco e la polizia municipale per far fronte alle principali emergenze.