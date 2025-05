Maionchi, il soprano che incanta

È un pochino più grande degli altri due prodigi, ha 31 anni, universalmente apprezzata e ormai lanciata verso platee sempre più prestigiose. Si tratta del soprano altopascese Francesca Maionchi che recentemente ha ottenuto uno strepitoso successo per il Falstaff di Giuseppe Verdi, al teatro Goldoni di Livorno nel ruolo di Alice Ford.

Ha ottenuto la laurea di primo livello in Canto Lirico presso l’Istituto Musicale Mascagni di Livorno, con il maestro Graziano Polidori e nel 2020 il Diploma Accademico di secondo livello in Canto Lirico al Conservatorio "Frescobaldi" di Ferrara, sotto la guida di Cinzia Forte, con la votazione di 110 e lode. Ha partecipato in qualità di allieva effettiva alla Mascagni Academy al Mascagni Festival di Livorno e alla "Puccini Academy" presso Torre del Lago; prende parte a masterclass e lezioni di alto perfezionamento con maestri di fama nazionale e internazionale.

Si afferma in importanti concorsi aggiudicandosi il primo premio "Dino Formichini" per la miglior voce "Open Opera 2017", al "Concorso Internazionale Lirico Arturo Toscanini", prima al "Concorso Internazionale Voci Mascagnane" di Livorno. Poi la svolta. Completa. Totale. Nel 2020 debutta come soprano solista al fianco di Andrea Bocelli presso Žalgiris Arena di Kaunas in Lituania, Arena di Riga in Lettonia. Location da brivido quella del sito Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità di Hegra in Arabia Saudita.

Si è esibita anche al Teatro del Silenzio di Lajatico, alla Fenice di Venezia, all’Opéra di Monte Carlo di Monaco. Ha cantato nel ruolo della sacerdotessa nell’Aida in occasione dell’apertura del centenario del Festival dell’Arena di Verona nel 2023, trasmesso in mondovisione RAI.

Massimo Stefanini