Mainetti e Zingaretti protagonisti ai cinema Astra e Centrale

Continuano gli incontri esclusivi promossi da Luccacinema con i protagonisti del cinema italiano, autori, registi e attori che stanno riportando la produzione nazionale a livelli di prim’ordine.

Dopo il grandissimo successo di Valerio Mastrandrea, due grandi appuntamenti imperdibili per la nostra città. Domenica 23 marzo alle ore 20.30 il regista Gabriele Mainetti presenta al cinema Astra il suo ultimo film “La città proibita”, in programmazione a Lucca da venerdì 21 marzo e considerato uno dei film qualitativamente migliori nel panorama cinematografico nazionale. Dopo l’esordio di successo con “Lo chiamavano Jeeg Robot” e il successo di “Freaks out”, Mainetti torna al cinema con una storia sfidante da scoprire. L’incontro con il regista consentirà di entrare nel mondo della “città proibita” e di veder svelati aneddoti sulla realizzazione del film e sui prossimi progetti del regista di successo.

Venerdì 28 marzo al cinema Centrale arriva l’attore Luca Zingaretti, il ben noto commissario Montalbano, per presentare il suo film di esordio nel ruolo di regista “La casa degli sguardi”. Il regista farà un saluto introduttivo allo spettacolo delle 21 e sarà in sala al termine della proiezione per rispondere alle domande del pubblico presente in sala. La storia trae spunto dall’omonimo romanzo di esordio di Daniele Mencarelli, autore anche del romanzo “Tutto chiede salvezza”, e racconta la storia di Marco che, abbandonato da tutti eccetto dal padre, ha un incidente e per uscire indenne dalle indagini comincia a lavorare all’interno di una struttura ospedaliera. Zingaretti si è ritagliato il ruolo del padre del protagonista, ruolo che peraltro interpreta anche nel film di Gabriele Mainetti, creando un legame indissolubile fra i due appuntamenti a Lucca.