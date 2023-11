“Mai sole“, convegno sulla violenza di genere

“Mai sole. Violenza di genere e domestica: l’indifferenza ci rende complici dell’aggressore”. E’ il titolo del convegno organizzato da Forza Italia per sabato 25 novembre alle 10.30, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza di genere. L’appuntamento è all’ex Casa del Boia, in via Bacchettoni 10. Il convegno vedrà al tavolo dei relatori l’avv. Valeria Rielli, legale esperta nell’assistenza delle vittime di violenza.

Interverranno l’on. Rita Dalla Chiesa, membro della Commissione bicamerale sul Femminicidio; l’on. Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia e vicepresidente del Gruppo Ppe al Consiglio d’Europa; l’on. Catia Polidori, deputata di Forza Italia e coordinatrice nazionale di Azzurro Donna; le deputate toscane di Forza Italia Erica Mazzetti e Chiara Tenerini; la coordinatrice regionale di Azzurro Donna Toscana, Rita Pieri; il commissario provinciale di Forza Italia Lucca, Carlo Bigongiari e il coordinatore regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella.

“Questo è un tema che ci è sempre stato a cuore - sottolinea Marco Stella -. Non basta più punire il ‘dopo’, occorre prevenire. Chiediamo l’obbligo per la Regione Toscana di costituirsi parte civile nei processi per femminicidio“.