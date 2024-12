"Mai ricevuta una risposta dalla sindaca"

Nel mese di novembre, il gruppo dei Custodi degli Alberi e del Suolo ha chiesto un incontro pubblico alla sindaca Caterina Campani (in foto Borghesi) per discutere del progetto del nuovo asilo nido previsto a Barga e contestato dal gruppo. Non avendo ancora ricevuto risposta, il gruppo ha scritto un comunicato che stigmatizza la mancata risposta della sindaca Caterina Campani alla richiesta di un incontro pubblico, presentata ufficialmente in Comune il 15 novembre scorso. Nella richiesta i Custodi chiedevano una risposta – positiva o negativa che fosse – entro la fine di novembre, per permettere al gruppo di organizzare adeguatamente l’incontro per il mese di dicembre, in una data a scelta della sindaca: "Nonostante i tempi indicati, la risposta non è mai arrivata. Scaduto il termine, il gruppo ha inoltrato un sollecito ufficiale il 4 dicembre, anche questo ad oggi inascoltato - scrivono - . È con rammarico che i Custodi prendono atto della mancanza di volontà da parte dell’amministrazione di favorire la trasparenza e il dialogo, soprattutto su un progetto che avrà un impatto significativo sul nostro territorio e sulla comunità: è un diritto dei cittadini essere informati e ascoltati".

"I Custodi degli Alberi e del Suolo - concludono - ribadiscono la loro disponibilità al dialogo e invitano i cittadini a unirsi nella richiesta di maggiore trasparenza e partecipazione. Il progetto dell’asilo nido è un tema che merita attenzione e rispetto da parte di tutti, a partire dalle istituzioni".