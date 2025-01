Mago Zazza a Torino per i Campionati mondiali

Lo ha annunciato lui stesso sulle sue pagine social: il Mago Zazza, al secolo il barghigiano Nicola Lazzarini, sarà nel team che rappresenterà l’Italia magica alle Finali dei prossimi Campionati del mondo di Magia Fism (Fédération Internationale des Sociétés Magiques) a Torino dal 14 al 19 luglio. Il team organizzativo sta lavorando in una delle città più belle d’Italia per creare una convention indimenticabile. I preparativi sono in corso per quello che promette di essere uno degli eventi di magia più spettacolari di sempre.

Grandi artisti si sfideranno davanti a una giuria di prestigio, esibendosi sia in magia da palco che in close-up (micromagia), per conquistare il titolo di Campione del Mondo della Magia. Maestri della magia di tutti i cinque continenti offriranno conferenze e workshop unici, e si esibiranno in una serie di spettacoli galà. In tutta questa proposta ci sarà anche un po’ di Barga, grazie al Mago Zazza che dopo l’ottima prestazione ottenuta in passato agli Europei di Magia della Fism, ci prova per la conquista del titolo iridato.

"Vorrei ringraziare soprattutto il consiglio del Club magico italiano Lucca che mi dà la possibilità, di partecipare e rappresentare oltre l’Italia il mio club nel Mondo. Grazie quindi anche al presidente Gino Rossi che so che sarà sugli spalti del Lingotto a fare il tifo e grazie alla mia famiglia per il supporto morale".