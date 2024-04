Mafia, giustizia e cultura. Venerdì in S.Micheletto con Giuseppe Governale

“La mafia ha più paura della giustizia o della cultura?”. E’ questo il titolo della conferenza in programma venerdì 5 aprile alle 17 nell’auditorium della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (via San Micheletto). L’evento, a ingresso libero per il pubblico, è organizzato da 50 & Più Associazione e vedrà nelle vesti di relatore Giuseppe Governale, già comandante delle scuole dell’Arma dei carabinieri ed esperto di criminalità organizzata. Durante la conferenza Governale spiegherà come da circa due secoli la mafia rappresenti una vera e propria piaga sociale e criminale del nostro Paese. Una piaga che, partendo dalle regioni meridionali, è andata estendendosi in altre regioni del Paese – Toscana compresa - e all’estero, poggiata sulla violenza e sull’intimidazione, sulla ricerca del profitto ad ogni costo.