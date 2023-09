Madonna del Molino Domani la festa

Proseguono le iniziative collaterali legate alla mostra "Lungo le sponde del mio dolce fiume. Corsonna" organizzata dalla Fondazione Ricci e dalla sezione di Barga dell’Istituto Storico Lucchese. Sabato 2 settembre alle 18, presso la Fondazione Ricci in via Roma, ci sarà la conferenza "La madonna del Molino e l’iconografia della Vergine col bambino" a cura di Leonardo Umberto Conti Marchetti. Giovedì 7 settembre verrà invece organizzata una uscita lungo il torrente Corsonna. Il ritrovo alle 9,30 alla Fondazione Ricci e poi partenza a piedi per percorrere il sentiero delle Rupine.

Si richiede la prenotazione all’escursione telefonando al numero 3490837492