Madonna Addolorata. Tre giorni di cerimonie a Gombereto

Si avvicina, anche quest’anno, l’annuale festa della Madonna Addolorata a Gombereto, piccola, ma caratteristica frazione del Comune di Bagni di Lucca. L’evento, organizzato dalla locale Associazione paesana e dalla Parrocchia di San Giovanni Battista, col patrocinio del Comune di Bagni di Lucca, vede un nutrito calendario di appuntamenti nei giorni 13, 14, 15 settembre. Innanzitutto venerdì sera 13 settembre alle ore 21 presso il piazzale della chiesina e in caso di pioggia dentro la stessa, si terrà il primo evento, con la presentazione del libro del naturopata etnobotanico Marco Pardini "Il dono di Agnese". Modera la serata Andrea Santini. Sabato 14 alle ore 21 sempre presso la piazza della chiesina e in caso di pioggia all’interno, si terrà la testimonianza della scrittrice, ricercatrice e attivista Clémentine Pacmogda Talatou dal titolo "Dal Burkina Faso all’Italia: un’esperienza di vita". Modera la serata Andrea Cosimini. Eventi con ingresso a offerta, utilizzate per il decoro del paese e il mantenimento della chiesina. La celebrazione della Messa poi domenica 15 alle ore 16.30. Durante la Messa sarà organizzata la raccolta di generi vari per i più bisognosi. A seguire ci sarà la possibilità di gustare e acquistare i prelibati e tradizionali frati.

M.N.