"Ma l’amor mio non muore" al Palazzo di Vetro. Concerto omaggio alle grandi eroine pucciniane

Tre voci straordinarie, un pianoforte ed il grande omaggio al racconto delle eroine pucciniane. Le tre soprano Katerina Kotsuo, Donayella De Luca e Maria Novella Malfatti, con Massimo Salotti al pianoforte, si esibiranno, in occasione della mostra "Ma l’amor mio non muore", oggi, sabato 8 marzo alle 17, nel palazzo di vetro della Fondazione Giuseppe Lazzareschi. L’evento è a cura del circolo "Amici della musica Alfredo Catalani" e sarà una nuova occasione per visitare la mostra dedicata al Maestro Puccini e organizzata dalla Fondazione Giuseppe Lazzareschi in collaborazione con la Fondazione Cerratelli.