“Ma la notte sì“, nuovo bando. Il Comune cerca un gestore

Nuova gara per l’aggiudicazione, per il triennio 2025-2027, della concessione di servizio, organizzazione e gestione della rassegna di eventi estivi ’’Ma la notte sì’’ a Capannori, al parco degli artisti, dietro il palazzo del Municipio. Tra giugno e luglio una decina di spettacoli, alcuni a pagamento altri gratuiti, con artisti conosciuti, come negli anni passati. Solo che stavolta è scaduta la concessione e quindi bisogna reimpostare l’iter per l’appalto. Ma la kermesse di sicuro si farà. Nei prossimi giorni l’aggiudicazione.

Intanto c’è stato il semaforo verde per la documentazione di gara, come attesta la determinazione 266 del 19 marzo scorso. Il Comune intende potenziare e valorizzare questo tipo di attività affidando, in concessione, il servizio di progettazione, organizzazione, realizzazione e gestione della rassegna estiva, garantendo un orizzonte temporale che ne permetta allo stesso tempo la migliore ottimizzazione nello svolgimento, la possibilità di un monitoraggio costante e la possibilità di valutarne l’impatto sul medio periodo.

Considerando che rimangono applicabili e valide nei principi generali le linee di indirizzo espresse dall’amministrazione per le passate edizioni. Il cartellone dovrà prevedere un palinsesto da inserire nel periodo dal primo giugno al 15 luglio, con possibilità di sforamento di 15 giorni contemplando anche i tempi di allestimento necessari, ma senza sconfinare nel mese di agosto, per tradizione ancora quello maggiormente deputato alle ferie e alle vacanze. Limitatamente al primo anno di concessione, ci sarà una diversa distribuzione e rotazione dei concerti con biglietto e gratuiti, mantenendo comunque in totale dieci eventi, con la manifestazione che dovrà caratterizzarsi come da indicazione della delibera di giunta 102 del 2024: una proposta artistica e tecnica di almeno cinque eventi di rilevanza nazionale a pagamento con indicazione puntuale e dettagliata degli artisti, altrettanti a ingresso libero. Previste agevolazioni per i cittadini, favorendo la più ampia partecipazione possibile. La base d’asta è di 282mila euro, 344mila considerando l’iva.

Un cospicuo investimento da parte del Comune che negli anni passati ha portato sul palco big del calibro di Irama, apprezzatissimo dai giovani, ma anche Biagio Antonacci per la musica, i Ricchi e Poveri, ed anche lo strano duo costituito da Giorgio Panariello e Marco Masini nel loro show.

