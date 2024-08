Porcari in lutto: morto il presidente della Croce Verde Claudio Luporini

Lucca, 7 agosto 2024 – Lutto a Porcari per la morte dello storico Presidente della Croce Verde, Claudio Luporini. Ad annunciare la notizia il sindaco Leonardo Fornaciari: "Claudio - commenta - è sempre stato attivo nel mondo del volontariato. Prima in quello sportivo dedicandosi per diversi anni al calcio giovanile poi, in età più matura, entrando a far parte della Croce Verde come Volontario e ricoprendo anche diversi ruoli nel Consiglio Direttivo. La sua dedizione alla Croce Verde lo porta ad essere eletto Presidente nel 2018, carica che da quel momento ricoprirà ininterrottamente. Claudio stravedeva per la Croce Verde e i suoi Volontari e non ha mai risparmiato energie e dedizione alla causa dell'associazione. Oggi a 74 anni ci saluta ma lascia al nostro Paese un "pezzo" del suo "servizio alla Comunità" con il tanto di positivo che ha riversato nella Croce Verde , patrimonio irrinunciabile di Porcari. Mi stringo personalmente in un abbraccio ideale alla moglie, al figlio ai familiari e ai Volontari della Croce Verde e so che lo stesso faranno i Porcaresi. A Claudio invece non posso e non possiamo far altro che dire la parola più semplice: un grazie grande come Porcari". Un pensiero arriva anche dall'Associazione Happy Porcari: "Claudio - scrive il presidente Giacomo Menchetti - è stato una figura di grande stima e un punto di riferimento per la nostra comunità. La collaborazione tra le nostre associazioni, specialmente durante il Carnovale Porcarese, è stata sempre facilitata dalla sua disponibilità e dal suo spirito collaborativo. Claudio ha dimostrato in ogni occasione un'incredibile dedizione e un impegno instancabile nel servizio alla collettività. Il suo ricordo rimarrà sempre vivo nei nostri cuori e nei nostri pensieri. Un abbraccio sentito e un messaggio di cordoglio alla sua famiglia in questo momento di dolore".