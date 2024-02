Lutto in città per la scomparsa della mitica Andreina Sbragia

Lutto in città per la scomparsa di Andreina Sbragia, 90 anni, ex titolare della storica pizzeria Sbragia in Fillungo. Era vedova di Dino Narducci con il quale aveva lavorato tanti anni dietro il banco del locale aperto insieme nel lontano 1963, poi gestito dai figli Giorgio e Alessandro. Ieri pomeriggio sono stati celebrati i funerali nella chiesa di Massa Macinaia e in tanti si sono stretti in un ideale abbraccio.

Andreina dopo il raggiungimento della pensione, dal 2003 si era ritirata proprio nella sua amata campagna. La pizzeria di via Fillungo continua comunque ad essere un punto di riferimento per tante generazioni e porta ancora orgogliosamente il suo nome.

Numerosi i messaggi di cordoglio ricevuti in queste ore dai figli Alessandro e Giorgio, ai quali vanno anche le condoglianze da parte della nostra redazione.