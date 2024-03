Lutto in città per la morte di Ivan. Il cuoco aveva lavorato a Lucca

La tragedia di Ivan Niccolai, giovane chef di 29 anni morto domenica scorsa in seguito a un terribile incidente stradale, mentre guidava la sua Suzuki in via De Gasperi ad Agliana, ha lasciato nel lutto anche la città di Lucca. Il ragazzo, infatti, era un cuoco, e dopo il diploma all’Istituto Alberghiero Martini di Montecatini, aveva lavorato nell’ambito della ristorazione per un periodo a Lucca, dove per la sua ottima preparazione professionale era stato notato da uno chef che lo aveva inserito nello staff e lo aveva portato a lavorare in un hotel ristorante a Gedda, in Arabia Saudita.

In città aveva lavorato nel ristornate dell’hotel Villa la Principessa, a Villa Bongi e all’Antico caffé delle Mura, facendosi apprezzare da tutti per la sua dedizione e qualità.

Dopo la pandemia, però, aveva deciso di cambiare vita, tornare nella sua Quarrata e mettere da parte la ristorazione. Da quasi due anni lavorava come magazziniere per il negozio di abbigliamento Milano 51 in via Vittorio Emanuele II a Poggio a Caiano. Ancora in corso le indagini per chiarire come l’auto del ragazzo sia finita nel fosso, anche se da una prima ricostruzione non sembrano interessati altri veicoli. Le forze dell’ordine stanno controllando le immagini delle telecamere della zona.

Daniela Gori