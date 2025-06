Luoghi del Cuore Fai. Casinò al terzo posto. Esulta Bagni di Lucca

Successo per il Casinò Municipale di Bagni di Lucca nella campagna Luoghi del Cuore FAI: 3° classificato in Toscana e 85° in Italia. È stata pubblicata la classifica definitiva dei Luoghi del Cuore FAI, il censimento biennale promosso dal Fondo per l’Ambiente Italiano, nell’ambito del quale i cittadini hanno modo di votare, attraverso la loro firma, siti spesso poco conosciuti che ritengono speciali. In poco più di cinque mesi le firme raccolte a favore del casinò municipale di Bagni di Lucca sono state eccezionalmente migliaia. La candidatura a luogo del "Cuore Fai del Casinò Municipale, la cui candidatura a Luogo del Cuore FAI era stata promossa dal "Comitato Uniti per il Casinò di Bagni di Lucca" e sostenuta dal "Gruppo FAI Media Valle", ha raggiunto un risultato incredibile piazzandosi, come detto, al terzo posto in Toscana e all’ottantacinquesimo posto in Italia per numero di firme raccolte. Un successo che fa riflettere sul valore inestimabile del patrimonio della Media Valle del Serchio, riconosciuto da 5.907 firme a sostegno del Casinò più antico d’Europa.

Una doppia soddisfazione dunque per lo storico edificio, che esce a testa alta dalla sfida contro luoghi ben più noti e che con ogni probabilità potrà accedere a bandi per ricevere fondi per progetti di recupero e manutenzione. All’esultanza del FAI Media Valle, si unisce quella il sindaco Paolo Michelini: "Un primo passo – commenta il primo cittadino – per la valorizzazione di questo importante edificio che rappresenta un significativo pezzo di storia della nostra comunità". Una gratificazione per il FAI Media Valle, nato da pochi mesi, e per i suoi volontari che con impegno ed entusiasmo sono riusciti ad ottenere questo risultato. Si spera che questo ottimo piazzamento possa risultare decisivo per poter accedere ai contributi statali e regionali per il progetto di restauro e valorizzazione dello storico edificio, risalente al 1840.

Marco Nicoli