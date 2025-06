Anpana, boom di recuperi. Oltre 100 animali in salvo

Un vero e proprio boom di recuperi di pulli e piccoli animali selvatici feriti o orfani quello registrato tra maggio e i primi giorni di giugno nel territorio lucchese. Sono infatti oltre 100 gli esemplari soccorsi dai volontari di Anpana Lucca e trasferiti al Cruma di Livorno, centro specializzato nella cura, svezzamento e successiva reimmissione in natura della fauna selvatica. Il dato segna un netto aumento rispetto allo stesso periodo del 2024, quando i recuperi, nel solo Comune di Lucca, si erano fermati a 55 unità.

“È stato un inizio d’anno piuttosto tranquillo – spiegano i volontari – ma da metà maggio al 9 giugno c’è stata un’impennata significativa. Se il trend dovesse continuare, il numero è destinato a crescere ancora”.

Le cause di questo aumento non sono ancora del tutto chiare. Tuttavia, Anpana segnala un leggero anticipo nelle nascite di numerose specie, tra cui merli, passeri, cinciallegre, civette e pipistrelli. A fare notizia è anche il numero degli animali di media taglia recuperati: nei primi giorni di giugno sono stati soccorsi ben cinque cuccioli di mammiferi selvatici (un piccolo di daino, due volpacchiotti e due caprioli), cifra più che raddoppiata rispetto allo stesso periodo del 2024, quando erano state recuperate solo due piccole volpi.

Attualmente, i volontari registrano una media giornaliera di 5-6 interventi, ma secondo Anpana “il periodo rosso deve ancora iniziare”.

Il record assoluto resta quello del 2021, in piena pandemia, quando in un solo giorno furono effettuati ben 15 recuperi.

Curiosa anche l’impennata dei recuperi di ricci: nel 2024, fino al 9 giugno, non ne era stato trovato neppure uno. Quest’anno, invece, sono già sette i piccoli di questa specie trasportati al Cruma per le cure necessarie.

“Recuperare un animale selvatico – raccontano i volontari – è un’esperienza gratificante ma anche toccante che fa crescere dentro di noi il desiderio di aiutare e proteggere una creatura fragile“.

Chiunque dovesse imbattersi in un animale selvatico in difficoltà può contattare Anpana Lucca al numero 366 2780347 (no WhatsApp).

Per chi volesse, invece, dare una mano ai volontari, può contattare lo stesso numero dalle 13 alle 15 e dalle 18 alle 23.