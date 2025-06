Una delegazione canadese visita i nidi d’infanzia di Lucca

Una delegazione canadese di Cégep de Sherbrooke, una scuola per la formazione di educatori e insegnanti della città che fa parte della provincia canadese del Québec, è stata in visita in questi giorni nei nidi di Lucca perché interessata ad approfondire direttamente il tema dell’educazione all’aperto nei servizi educativi prima infanzia.

La delegazione, composta da tre insegnanti del Cégep, è stata ricevuta ieri a palazzo Orsetti dall’assessore Simona Testaferrata.

“Gli scambi pedagogici e culturali sono una grande opportunità di condividere buone pratiche ed arricchirsi reciprocamente – dice Testaferrata – specialmente in questo ambito, dove molto è stato fatto sopratutto nello 0-3. Le colleghe canadesi hanno riconosciuto e valorizzato la qualità educativa generale dei servizi educativi e in particolare rispetto all’educazione all’aperto, alla qualità dell’accoglienza, il lavoro d’èquipe, la formazione permanente, la documentazione, offrendo interessantissimi spunti di riflessione su altri aspetti educativi ed organizzativi. Ringraziamo quindi le ospiti canadesi per l’attenzione che hanno dimostrato nei confronti del nostro sistema di educazione sperando di poter proseguire in questo proficuo rapporto di scambio”.