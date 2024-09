Luna Park 2024. La solidarietà sale in giostra

Ogni anno è un successo annunciato quello del Luna Park nel piazzale Don Baroni, uno dei luoghi simbolo del Settembre Lucchese. Ma quest’anno in particolare i “numeri“ si sono superati con grande soddisfazione degli operatori delle attrazioni sempre pronti a proporre una formula strettamente legata alla tradizione, sì, ma a cui aggiungere in ogni edizione qualche novità qualificante. Divertimento sì, spensieratezza pure, ma anche momenti di riflessione e di solidarietà grazie a un ampio programma varato dalla commissione Luna Park presieduto da Salvatore Alberto De Luca.

Dopo la Notte Rosa del 20 settembre, dedicata al tema del femminicidio, domani pomeriggio a partire dalle 14 il parco dei divertimenti di Piazzale Don Baroni sarà gratuitamente a disposizione dei bambini e ragazzi con disabilità. Una bella occasione creata ogni anno dalla commissione per offrire un pomeriggio di svago sulle attrazioni a velocità contenute. Intanto da ieri e fino a domani spazio alla tradizionale Festa dello Studente, a partire dalle 15.30, con i biglietti gratuiti o a sconto che i titolari delle attrazioni hanno donato alle scuole. Sono gli ultimi giorni per godersi la bella festa del Luna Park che avvicina grandi e piccoli, all’insegna dell’amarcord e del gioco da vivere insieme. L’apertura nei giorni feriali è dalle 15.30 a mezzanotte e mezzo, nei festivi dalle 10 no stop fino all’una di notte. Una delle tappe immancabili per lucchesi e non, al piazzale Don Baroni, sono anche i frati e bomboloni della tradizione, a “firma“ Sergio.

Intanto dopo quella di domenica scorsa si avvicina anche l’ultimo appuntamento con la Fiera di Borgo Giannotti e quella del Bestiamo del Foro Boario che si svolgeranno contemporaneamente domenica prossima 29 settembre. Sempre domenica è previsto anche l’inizio dei festeggiamenti degli Sbandieratori e Musici città di Lucca. A partire dalle 17.30 alla Casermetta San Frediano tra esibizioni e spettacoli verrà inaugurata la mostra dedicata alla storia del gruppo.

L.S.