L’ultimo saluto a Onorato Lorenzoni

Si svolgerà oggi pomeriggio (giovedì 29), alle 16, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Vagli Sopra il funerale di Onorato Lorenzoni, 55 anni, dipendente della Serchio Pali, deceduto improvvisamente a causa di un fatale malore, mentre lavorava in un cantiere dell’impresa edile Serchio Pali srl per la manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Edron, tra l’abitato di Poggio e Camporgiano, lungo la strada regionale 445 della Garfagnana. Ieri sera tante persone hanno preso parte anche alla recita del Rosario nella parrocchiale di Vagli, dove la salma era giunta con un mezzo dell’Agenzia Pedreschi dall’obitorio dell’ospedale di Lucca, dove era stata effettuata l’autopsia. Le offerte raccolte durante il rito funebre verranno devolute alle associazioni "Il ritrovo di Roberta" di Pontecosi e "Il sogno" di Castelnuovo.

Onorato Lorenzoni Lascia nel dolore la moglie, il figlio Michele, la mamma, la suocera con Leonardo, il fratello, la cognata, la zia, i nipoti e tutti i parenti e amici. L’impresa edile per cui lavorava, la Serchio Pali srl, con un manifesto funebre, ha partecipato ufficialmente al dolore della famiglia Lorenzoni - Fanani. Onorato, rimasto presto orfano di padre, aveva iniziato a lavorare giovanissimo, sempre nel settore dell’edilizia, dipendente apprezzato in numerose imprese, sia in Garfagnana che fuori. Condoglianze alla famiglia anche da parte de La Nazione.

Dino Magistrelli