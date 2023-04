Luigi, il cavallo che fa colazione al bar (ed è ghiotto di babà)

Lucca, 20 aprile 2023 – E' ormai una celebrità a Lucca, tanto da fare da ‘fotomodello’ nei luoghi più belli e insoliti della città. Luigi, uno dei due cavalli di Marika Iavarone, la 'Bimba della carrozza', che porta i turisti nel centro storico, si può incontrare mentre mangia una carota al ristorante o prende un pezzettino di pane da un passante. Così, lui, il sauro dorato spagnolo che adora i babà di Ciro, stamani si è tolto lo sfizio al Caffè del teatro in via San Girolamo, dove, accompagnato da Marika, ha gustato la specialità napoletana direttamente al bancone, tra gli sguardi divertiti dei clienti.

Marika Iavarone è una giovane fiaccheraia che tutti conoscono a Lucca (ma anche sui social, soprattutto su TikTok dove ha oltre 144mila followers), per l'amore, la dedizione e la cura che riserva ai suoi cavalli (ne ha un altro, Mario). Ha diversi sogni nel cassetto, non solo quello di far felice Luigi accompagnandolo a gustare il suo babà.

“Devo trovare la maniera di rendere Luigi un cavallo da pet therapy – scrive su Facebook – e farlo entrare negli ospedali a salutare i pazienti, soprattutto bambini. In Francia esiste un cavallo che fa questa attività”. E considerando la sua passione e generosità, ci sta proprio che riesca anche in questo.