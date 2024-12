Luci sul Black Friday “Binomio vincente per le nostre attività“

Un fine settimana (e anche qualche giorno in più) di Black Friday che ha tentato di scuotere gli acquisti in vista del Natale. Il risultato è di soddisfazione per Federico Lanza, presidente di Federmoda Confcommercio Province di Lucca e Massa Carrara, nel commentare l’ottimo esito commerciale per il centro storico del weekend appena trascorso.

“In questi ultimi giorni – afferma Lanza –, in modo particolare durante il fine settimana, le attività del nostro settore hanno registrato un notevole flusso di clientela. Un dato, questo, che mi è stato confermato dal confronto con diversi colleghi”. “Non c’è dubbio – prosegue Lanza – che grossa parte di merito vada attribuita al Black Friday e alla decisione di tanti commercianti di estenderne la durata anche al weekend successivo alla giornata di venerdì 29. Si tratta infatti di una iniziativa a carattere nazionale che gode di notorietà e sa smuovere le persone, in cerca di acquisti a prezzi vantaggiosi”.

“A questo elemento – aggiunge il presidente di Federmoda – se ne somma però uno tutto lucchese, legato ad un clima natalizio quest’anno più caldo e accogliente. Le illuminazioni lungo le strade, le proiezioni sulle facciate dei palazzi, i mercatini tipici nelle piazze e gli allestimenti donano alla città un tocco veramente suggestivo, capace a sua volta di fungere da traino per il pubblico, che sceglie di concedersi una passeggiata in un ambiente magico”. “Nel ringraziare il Comune per il lavoro svolto – chiude Lanza – non possiamo non rimarcare come sia questa la strada giusta da portare avanti, con la speranza che il meteo favorevole sostenga il commercio anche nelle prossime settimane”. Sconti e centro storico vestito a festa è una felice abbinata, e non solo per i negozianti.