Lucchesi distintisi all’estero All’attrice Susan Sarandon uno tra i 15 riconoscimenti

Quindici i premiati per il 2023 tra i Lucchesi nel Mondo, tra cui un riconoscimento alla memoria e uno speciale con il Premio Martinelli per suor Ornella Ciccone. Tra i premiati, Simone Banducci, nato a Chicago da genitori lucchesi, coordinatore vendite per il territorio del Midwest dalla filiale statunitense di un’importante ditta italiana di porcellane, la Florim Ceramiche. Banducci è socio attivo di alcune organizzazioni italiane e Italo-Americane.

Riconoscimento anche per Massimiliano Carrara, nato a Lucca, trasferitosi con il fratello Damiano, cui ha trasmesso la sua passione per la cucina e la pasticceria, in California, dove hanno aperto Carrara Pastries, pasticceria divenuta poi catena.

Gino Cattani si è invece trasferito a New York dopo gli studi, è autore di vari saggi, ricerche, articoli e pubblicazioni dal 2004 lavora presso la Stern School of Business a New York dove ha ottenuto la cattedra nel 2020 in Management and Organizations.

Matteo Chelini di Casoli (Bagni di Lucca) è uno storico gelatiere emigrato in Germania. Nel 1968 ha inaugurato la sua prima gelateria, con la moglie Paola ha gestito la gelateria per più di 50 anni, ora passata al figlio Giandomenico e al nipote Marco.

Emilio Fazzi, nato a Glasgow da famiglia originaria lucchese, ha lavorato come ingegnere all’Olivetti per poi diventare programmatore di software per diverse aziende. Molto legato alle sue radici italiane e lucchesi è stato presidente dei Lucchesi nel Mondo in Scozia e nella sua produzione di dipinti, sua grande passione, ritrae spesso scorci di paesaggi lucchesi.

Riccardo William Gagliani, nato a Chicago da padre lucchese, alla soglia dei quarant’anni decise di realizzare il suo sogno, rilevando la piccola azienda di ricambi per autocarri per la quale lavorava, la Naylor Automotive Engineering Co. Inc., e rendendola in pochi anni un punto di riferimento nell’intera area di Chicago.

Marcia Giusti Johnson, artista, scrittrice e insegnante universitaria, è arrivata a Lucca per ricostruire l’albero genealogico della sua famiglia e l’esperienza di quel momento ha deciso di raccontarla in prima persona, assieme all’impatto che i panorami lucchesi e italiani hanno avuto sul suo processo creativo.

Giacomo Lami, nato a Lucca, laureato in Bioingegneria, è da anni impegnato nel settore delle start-ups dove ha iniziato a operare, con crescente successo, su applicazioni nell’ambito della tecnologia per smartphone fino ad essere assunto come Product Leader a Meta.

Diego Osvaldo Lemmi, in arte Diego Moreno è un compositore, cantante e chitarrista italo-argentino, nato a Mar Del Plata da famiglia di origini lucchesi. Molto legato al nostro Paese il suo repertorio vanta molte canzoni italiane o riadattamenti, oltre a collaborazioni con artisti di fama internazionale.

Manuela Lombardi, nata a Lucca, si è trasferita con la famiglia a San Paulo in Brasile. E’ plurilaureata in Chimica, Pedagogia e Lingue e Cultura italiana per stranieri e ha deciso, dopo una breve carriera come tecnica chimica, di dedicarsi all’insegnamento sino alla pensione.

Alberto Pinochi, nato da genitori lucchesi, si è trasferito molto giovane con la moglie e la figlia a San Francisco dove è diventato uno dei primi membri dell’Associazione Lucchesi nel Mondoi. È membro anche di un’altra associazione per discendenti italiani, Figli D’Italia. Di mestiere ebanista, professione appresa quando ancora viveva a Lucca, ogni anno ha costruito i carri della Lucchesi nel Mondo per la parata cittadina di Columbus Day.

Famiglia Landi, dinastia di figurinai attivi nella comunità italiana londinese di metà Ottocento capostipite della famiglia Landi inglese fu Daniele Landi, nato a San Cassiano (Bagni di Lucca): trasferitosi nella capitale inglese divenne un membro di spicco della comunità italiana londinese. Mestiere, quello del figurinaio, trasmesso anche al nipotino, Howard Daniel John Landi, che poi ha lavorato come direttore e poi vice presidente per la SABRE Group, per l’American Airlines come Field engineer per diventare poi responsabile regionale per l’Europa, l’Asia e il Pacifico sia per l’American Airlines, l’EDS e HP.

Susan Abigail Sarandon, attrice e produttrice cinematografica statunitense di fama internazionale (ritirerà il premio più avanti) è nata a New York da famiglia di origini italiane, la nonna era figlia di immigrati originari di Coreglia Antelminelli. Si trasferisce negli anni Ottanta a Roma e per molto tempo si divide tra la città eterna e New York. Infine, premio alla memoria, a Joan Bedini Roberti. Arrivata negli Usa, divenne una dei migliori programmatori di computer, assunta poi dalla società finanziaria General Finance e dalla Blue Cross Association. Socia del Mazzini Verdi Club di Chicago fu una delle prime socie dei Lucchesi nel Mondo di Chicago. Si è spenta nel 2020.

