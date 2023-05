Lucchese, simbolo della città Alessandro Vichi: "È parte integrante del nostro territorio"

Assenti per impegni (ma saranno in prima fila alla festa di giovedì) i dirigenti che fanno parte della nuova compagine societaria capitanata da Andrea Bulgarella, a rappresentare la Lucchese alla presentazione dell’evento “La Lucchese torna in città“ a Palazzo Orsetti è stato il presidente in carica Alessandro Vichi, uno dei quattro soci che hanno rifondato il club nel 2019 dopo l’ennesimo fallimento e tra coloro che hanno seguito da vicino l’iter per lo stadio, ma anche il recente passaggio societario.

"Lucca è una città ricca di storia e di simboli - ha ricordato - e finalmente ai tanti simboli già presenti ne viene aggiunto un altro che ricorda uno che ci sta particolarmente a cuore. La Lucchese fa parte integrante del nostro territorio e mi fa davvero piacere che l’amministrazione comunale abbia deciso di intervenire e di apporre una targa che ricorda la fondazione della squadra della città laddove nacque tanto tempo fa".

"Da parte nostra - ha aggiunto Vichi - , siamo riusciti, con il lavoro compiuto negli ultimi anni dopo l’ultimo fallimento societario, a tenere in vita questa realtà, che ora è stata consegnata nelle mani di un gruppo imprenditoriale di alto livello che può ambire a qualcosa di davvero importante".

Fabrizio Vincenti