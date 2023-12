Lucchese, si cerca una punta e un difensore. Occhi puntati su Tommasini del Pescara

Ancora pochi giorni è sarà ufficialmente calciomercato di riparazione. In attesa del via ufficiale, previsto per il 2 gennaio, diverse squadre sono già al lavoro per puntellare la rosa. Tra queste c’è anche la Lucchese, che è vicina all’ingaggio in prestito con diritto di riscatto del venticinquenne attaccante centrale Christian Tommasini del Pescara, con il Delfino che lo aveva preso dal Pisa. Queste alcune note caratteristiche del centravanti di Castel San Pietro.

La sua prima squadra, a 18 anni, è stata la Primavera della Sampdoria, poi è passato, sempre in Primavera nel Cesena, quindi è andato a farsi le ossa, come si dice, in serie D nel Mezzolara (37 presenze e 6 reti). Ha esordito tra i professionisti nelle file del Pontedera, dove è rimasto per ben tre stagioni collezionando complessivamente 67 presenze con 13 gol.

Successivamente Tommasini ha indossato le maglie dell’Imolese, del Fiorenzuola, della Paganese e due stagioni fa quella del Taranto, dove ha messo a segno anche 8 reti. In estate è stato ingaggiato dal Pescara, dove è stato impiegato 8 volte e due reti.

Nella gara vinta in questo campionato dagli uomini di Zeman al Porta Elisa per 4 a 1, Tommasini non è entrato. Vedremo nelle prossime ore se l’operazione andrà in porto.

Di pari passo Mangiarano e Frara stanno monitorando il mercato dei difensori. Sono molte le squadre a caccia di un "centrale" di difesa e tra queste c’è anche il Perugia, prossimo avversario dei rossoneri, domenica 7 gennaio al "Curi".

Gli umbri di Formisano puntano anche ad un centrocampista di spessore. L’ingaggio di un difensore è diventata una delle priorità, della Lucchese, alla luce del fatto che Sabbione è sempre out, che Benassai salterà la "prima" del girone di ritorno per squalifica e perché sono tutte da verificare le condizioni fisiche di Tiritiello, uscito dopo appena 14 minuti per un problema muscolare nella gara contro l’Ancona.

L’unico difensore rimasto a disposizione di Gorgone è Merletti. La situazione degli infortunati sarà monitorata alla ripresa della preparazione fissata per sabato prossimo. E sempre nei prossimi giorni dovrebbe essere ufficializzato l’ingresso dell’ex stopper rossonero Massimo Morgia nello staff del settore giovanile. Da capire quale ruolo ricoprirà il settantaduenne tecnico romano, ma ormai lucchese di adozione che nella sua lunga carriera non ha mai allenato i rossoneri.

Emiliano Pellegrini