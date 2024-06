Lucchese, porte girevoli. Ecco i numeri 1 del futuro

Anche quest’anno è intenzione della Lucchese di partire con un "under" (classe 2002) tra i pali. Il dopo Chiorra è stato individuato nell’emiliano Filippo Rinaldi, il cui cartellino è di proprietà del Parma. Il ventiduenne ha già alle spalle tre campionati di serie C: Montevarchi, Piacenza e soprattutto Olbia. Nella sfortunata passata stagione in Sardegna con la retrocessione della squadra in serie D, il ventiduenne Rinaldi (188 centimetri di altezza) ha disputato 34 partite. Ma è intenzione del presidente Bulgarella, che ha deciso di seguire passo passo il mercato, di avere un altro portiere da mettere al fianco di Jacopo Coletta, che il numero uno rossonero vede come "portiere manager".

Ed ecco allora saltare fuori la seconda novità di giornata. Il diesse Ferrarese ha bussato alle porte del Lecco per il trentenne Riccardo Melgrati, che vanta oltre 150 partite tra serie C e serie B. Queste, infatti, le maglie indossate dal portiere nato a Monza. Dopo aver fatto parte del settore giovanile dell’Inter e del Cesena, ha esordito tra i professionisti in serie C nel Como, quindi ha giocato in B nella Pro Vercelli, in C nel Prato, Sudtirol, Arezzo, Siena, Imolese, Pontedera, per poi approdare al Lecco in serie B, dove è rimasto per due stagioni. Questi dunque i probabili portieri rossoneri per la prossima stagione: Rinaldi, Melgrati e Coletta.

Nel corso del "summit" svoltosi nella sede del gruppo Bulgarella a Pisa, si è parlato anche di Ravasio, appena 3 gol due anni fa nella Lucchese, prima del suo passaggio in prestito al Sorrento, dove invece il bergamasco è stato protagonista di un eccellente campionato suggellato anche da 12 reti. La situazione è questa: l’attaccante ha ancora un anno di contratto con i rossoneri. Dunque se, come sembra, Ravasio preferisce continuare la sua avventura nella cittadina della costiera sorrentina, l’unica soluzione è che il Sorrento metta sul piatto della trattativa una certa cifra da versare nelle casse della Lucchese.

Pantera che peraltro ha già individuato l’attaccante da piazzare al centro della prima linea, dopo però che sarà trovata una nuova sistemazione per Magnaghi. Si tratta di Giacomo Parigi, ex Arzignano, del quale abbiamo già parlato ieri. Intanto siamo in attesa di sapere se questo pomeriggio ci sarà o meno l’annunciata conferenza stampa di Massimo Morgia, alla presenza anche di Bulgarella, sulla riorganizzazione del settore giovanile. In mattinata, invece, il presidente sarà in Comune, in compagnia dei suoi progettisti, per incontrare gli amministratori locali in merito al progetto del nuovo Porta Elisa che il Gruppo vorrebbe realizzare nel giro di un paio di anni.

Emiliano Pellegrini