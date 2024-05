Lucchese, le mosse per ripartire in grande

In attesa di sapere se la Carrarese sarà anche l’anno prossimo in serie C (gli apuani di Calabro, dopo la vittoria sul Benevento, hanno un piede e mezzo in finale, dove dovrebbero incontrare il Vicenza, che ha pareggiato ad Avellino), si va delineando il nuovo girone B, che, come difficoltà, non si discosterà molto da quelli precedenti. Ci saranno 7-8 squadre che per investimenti e per strutture tecniche già collaudate, lotteranno per la serie B o per i migliori piazzamenti nel futuri play-off e sono, a bocce ferme, Ascoli, Ternana, Spal, Pescara, Entella, Gubbio, Perugia, Torres, Juventus Next Gen, oltre alla immancabile outsider.

Se l’obiettivo della Lucchese sarà quello di entrare nel giro che conta, la squadra dovrà essere rinforzata in tutti e tre i settori, ma in particolare da metà campo in avanti, fermo restando, però, alcune "pedine". Ci riferiamo in particolare al reparto difensivo, dove ci sono già giocatori affidabili come Tiritiello, Sabbione, Quirini, De Maria, più Coletta e mettiamoci anche Antoni, in arrivo dal Tau Calcio. Serviranno ovviamente due portieri giovani, più un paio di esterni "bassi", ma sarà fondamentale che la società riesca a prolungare il contratto a Benassai, altro difensore di spessore e personalità, come ha ampiamente dimostrato soprattutto due stagioni orsono, perché in quella che si è appena conclusa, ha dovuto fare i conti con una fastidiosa pubalgia. Molti "aggiustamenti" dovranno essere fatti sia a metà campo, ma soprattutto in attacco.

Domani il presidente ha un incontro con il procuratore di Tumbarello, che qualsiasi allenatore vorrebbe in squadra, perché giocatore di temperamento e carattere in mezzo al campo. Inutile aggiungere che il mancato rinnovo creerebbe e non pochi problemi nel "restyling" generale della squadra. Noi crediamo che il presidente Bulgarella farà di tutto per mettere a disposizione dell’allenatore Gorgone i due giocatori. Come noto i rinforzi offensivi sono soprattutto legati alle cessioni dei vari Magnaghi, Fedato, Guadagni ed altri. Ovviamente non ci sono conferme più o meno ufficiali sui nomi di Tumminello e Peralta, che si dice rientrino tra quelli "attenzionati" dalla società rossonera.

Intanto all’inizio della prossima settimana, Gorgone sarà a Lucca per incontrarsi nuovamente con il presidente, dopo il "faccia a faccia" a Milano e dove saranno affrontate le problematiche relative alla rosa.

In sede, infine, tutto pronto per l’invio alla Lega della documentazione necessaria per l’iscrizione al prossimo campionato, dopo l’ok da parte della commissione di vigilanza sulla agibilità e la capienza massima del Porta Elisa (5.500 posti), dove dall’inizio del prossimo mese inizieranno i lavori per il rifacimento del terreno di gioco.

Emiliano Pellegrini