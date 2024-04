"Lucchese: Giornata Rossonera al derby con la Carrarese, prezzi simbolici per i tifosi"

In occasione del derby casalingo contro la Carrarese, penultimo atto della "regular season", la Lucchese ha indetto la Giornata Rossonera. dunque non saranno validi gli abbonamenti. La società ha deciso altresì di praticare prezzi diciamo così "simbolici". E così i possessori dell’abbonamento pagheranno 2 euro in Curva, 4 in Gradinata e 6 Tribuna. Per chi invece non è abbonato, questi sono i prezzi: 4 euro Curva; 8 Gradinata (ridotto donna e anni 8-14: 5 euro); 12 in Tribuna: (ridotto donna e anni 8-14: 10 euro). Questo è l’orario del botteghino: oggi dalle 15.30 alle 19, domani dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 19. Domenica dalle 10 fino ad inizio gara. Ma attenzione: gli abbonati e le abbonate possono prendere il biglietto solo al botteghino, non on line, presentando la tessera di abbonamento.