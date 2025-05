Lucchese fallita: Serie C, depositata la sentenza. Ora tempi stretti per il salvataggio

Lucca, 22 maggio 2025 – Fallita la Lucchese calcio. Depositata stamani la sentenza di fallimento della Lucchese. Il collegio della sezione fallimentare ha nominato come curatore il commercialista Claudio Del Prete.

Il professionista si è già occupato di un precedente dissesto della società rossonera, quello del 2019. Con questo siamo a 4 fallimenti in 17 anni per il calcio rossonero. Gli scenari? I tempi per un "salvataggio" di categoria sono strettissimi.

Il curatore, nel caso in cui vi sia un acquirente potrebbe fissare un’ asta per l’acquisizione del club. A tal fine dovrà essere costituita una società ex novo che surroghi la Lucchese 1905 per poi iscriversi in C dopo il pagamento dei debiti sportivi e di parte dei 2 milioni di debiti con l’Erario, entro la mezzanotte del 6 giugno.