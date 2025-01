Lucchese, esonerato il direttore sportivo Ferrarese: arriva Nember

Lucca, 28 gennaio 2025 – Continua la telenovela in casa Lucchese. Soltanto una settimana fa nel corso della blindata conferenza stampa di presentazione della nuova proprietà il direttore Riccardo Veli aveva confermato che a fare il mercato sarebbe stato il direttore sportivo Claudio Ferrarese. Poi è arrivata la doccia fredda, al posto di Ferrarese arriva in rossonero Luca Nember, ex ds di Trapani, Foggia, Chievo Verona e Lumezzane. Soltanto pochi minuti prima del suo esonero, che proprio il dg Veli, ha comunicato allo stesso Ferrarese l’ex direttore sportivo rossonera aveva comunicato la conclusione della trattiva con la Spal, per l’arrivo a Lucca in prestito del portiere Melgrati. Una decisione quella di sollevare l’ex centrocampista del Verona, che lascia al quanto perplessi. Ma tutto il modo di gestire la società in questo momento lascia perplessi. Infatti ad ora, 17 la società non ha ancora inviato nessun comunicato stampa né risposto alle dichiarazioni fatte dalla Racing City Group in merito all’acquisizione della società rossonera.

La società capeggiata da Morris Pagniello e Justin Davis ha formalizzato un’offerta ufficiale e la società rossonera aveva accettato di inviare un Accordo di Riservatezza, che ad oggi sembra ancora non arrivato. Il tutto era stato formalizzato lunedì nel corso di un incontro tra il Presidente Longo presso l’Hotel Excelsior di Napoli, con Morris Pagniello e Justin Davis in videoconferenza dall’Australia. Niente però si è saputo e quindi il tutto lascia presagire che anche questa trattativa sia destinata a saltare. E quindi non sarà la Racing City Group a rilevare la Lucchese, visto che le tempistiche ormai si stanno stringendo.

Ci sarà quindi da capire quali saranno le prossime mosse della società rossonera, in vista anche del mercato che a questo punto sarà gestito da Nember, che vanta una lunga esperienza anche a livello di serie A e che quindi potrebbe avere canali diversi per cercare di rafforzare una squadra, che sta lottando per cercare di salvare la categoria, in un momento cruciale del campionato. L’attesa terminerà lunedì prossimo quando terminerà il calciomercato e soltanto in quel momento si potrà capire quali sono le reali intenzioni di questa proprietà alla ricerca di nuovi investitori. Ma tutto è ancora possibile ed i colpi di scena alla Lucchese ormai sono routine.