Lucchese, comincia l’era Sanbabila: confermato Gorgone, “in arrivo forze finanziarie fresche”

Lucca, 22 gennaio 2025 - Finalmente è calato il velo sulla nuova società Lucchese. Nel corso di una conferenza stampa si sono presentati il presidente Giuseppe Longo, il direttore generale Riccardo Veli ed in sala erano presenti Umberto Bruno responsabile area tecnica e Pasquale Matarese collaboratore dell’area tecnica, assieme al direttore sportivo Claudio Ferrarese. La prima notizia è quella della riconferma dell’allenatore Giorgio Gorgone, che continuerà a guidare la Lucchese verso la salvezza, con l’arrivo anche di almeno tre rinforzi, in pratica uno per reparto.

“Abbiamo avuto la necessità – ha commentato Longo – di chiudere la trattativa con urgenza a causa della situazione di salute del presidente Bulgarella, facendo comunque la due diligence necessaria, ovvero l'attività di investigazione e di approfondimento di dati e di informazioni relative all'oggetto di una trattativa. Per quanto riguarda i debiti, sono al momento motivo di interlocuzione con il Gruppo Bulgarella, perché ognuno deve rispondere di ciò che ha fatto. Tra quindici giorni entreranno nella Sanbabila forze finanziarie fresche, in grado di garantire la giusta stabilità economica”.

Per quanto riguarda gli obiettivi Veli è stato chiaro. “Prima di tutto – ha spiegato – dobbiamo salvare la categoria e non abbiamo mai messo in dubbio l’operato dell’allenatore. Vanno valutate le prestazioni e non i risultati. Arriveranno dei rinforzi per la squadra e per fare il bene della Città. Le chiacchiere stanno a zero. Venerdì c’è una partita ed è l’unica cosa su cui ci dobbiamo concentrare. La squadra in tanti elementi è fatta di ragazzi di tanti tanti giovani, tutti dobbiamo dare una mano ai giocatori”.

Per quanto riguarda il colloquio con l’amministrazione comunale, Longo ha chiarito di aver parlato con il Sindaco telefonicamente il 14 ed il 15 gennaio, con una telefonata cordiale e che lunedì gli ha mandato un messaggio, ma che il primo cittadino si è detto impegnato. Veli invece ha dichiarato che il vice sindaco Barsanti aveva invece avuto un colloquio telefonico con la nuova proprietà il 4 ed il 7 gennaio.

Sono stati poi toccati anche gli altri aspetti come fideiussione e settore giovanile.

“La fideiussione – ha concluso Longo – verrà regolarmente sostituita. Per quanto riguarda il settore giovanile deve essere una proprietà. La valorizzazione che è una forza di qualsiasi squadra, far crescere i ragazzi e magari attingere la prima squadra. Sulla questione Saltocchio ne parleremo dopo il 4 febbraio, ma al momento riporteremo gli uffici allo stadio e stiamo studiando l’ipotesi di rifare il campo del Porta Elisa in sintetico. Il marchio? Anche questo a breve sarà un argomento che approfondiremo”.

L’ultimo a prendere la parola è stato Veli, che ha concluso parlando di mercato. “Ho incontrato la squadra ieri, anche se ero presente a Rimini. Ho visto dei ragazzi molto motivati, attaccati al mister. Per quanto riguarda gli acquisti il mister ha evidenziato alcune lacune. Al momento cercheremo di prendere tre giocatori, già la prossima settimana, che siano subito pronti per giocare. Poi vedremo”.