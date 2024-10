Lucchese-Comune. Prove di disgelo. Ma sullo stadio resta solo nebbia

La Lucchese da una parte ed il Comune dall’altra hanno risposto alle (nostre) due domande, sia sullo stato di... salute, in generale, della società che sulla idea di uno stadio più ‘light‘ che il presidente Bulgarella vorrebbe costruire, dopo la bocciatura definitiva da parte del Comune dell’iniziale progetto targato Aurora Immobiliare.

Le risposte scaturiscono da due differenti note diramate da società e amministrazione dopo l’incontro avvenuto nei giorni scorsi.

”Nella giornata di ieri – scrive in una nota la Lucchese – si è tenuto un incontro con l’amministrazione comunale, con l’obiettivo di confrontarsi sulle tematiche legate al settore giovanile della squadra. Presenti all’incontro l’amministratore delegato della Lucchese Ray Lo Faso, il sindaco Mario Pardini e l’assessore allo sport Fabio Barsanti. A rappresentare il settore giovanile della società, anche il nuovo responsabile organizzativo, Antonio Bongiorni, che ha illustrato la situazione attuale e delineato i progetti futuri. Per quanto riguarda i tesseramenti, la Lucchese ha già provveduto a tutte le formalità necessarie, superando ogni ostacolo legato a questo ambito. Inoltre, i tecnici che hanno recentemente lasciato il loro incarico sono stati prontamente sostituiti, e nei prossimi giorni sarà comunicato l’organigramma ufficiale e completo del settore giovanile. Un altro tema affrontato è stato quello delle trasferte: la Lucchese si sta attivando per trovare soluzioni in grado di ridurre i costi e garantire ai ragazzi viaggi sicuri e confortevoli, permettendo loro di affrontare le sfide in campo nelle migliori condizioni. La Lucchese continuerà a lavorare con l’obiettivo di dare ai giovani atleti della città le migliori opportunità per crescere e sviluppare il loro talento".

Questo, invece, il testo del comunicato diramato da palazzo Orsetti: "Si è svolto giovedì 3 ottobre l’incontro tra amministrazione comunale e Lucchese, come richiesto dal sindaco Mario Pardini e dall’assessore allo sport Fabio Barsanti, dopo le dimissioni di Massimo Morgia da responsabile del settore giovanile rossonero. L’incontro, al quale ha partecipato l’amministratore delegato Ray Lo Faso, è servito per affrontare varie tematiche, dalla situazione del settore giovanile al futuro della società, che l’amministrazione intende seguire da vicino pur nel rispetto dei ruoli e delle dinamiche riguardanti una società privata. Riguardo al settore giovanile, la società rossonera ha rassicurato il Comune di come la situazione sia attualmente sotto controllo. Sul futuro della Lucchese, la società ha invece dichiarato di aver respinto offerte di acquisto pervenute durante l’estate, ribadendo che ad oggi l’intenzione è quella di andare avanti con il progetto". Fin qui le posizioni delle due "parti".

Mancano un qualsiasi accenno al progetto stadio voluto dal presidente Bulgarella, che manca da Lucca ormai da qualche mese. Il fatto che nei due comunicati non se ne parli, che cosa significa? Che è tramontato? Forse sarebbe stato meglio mettere al corrente i tifosi e in definitiva tutti i cittadini lucchesi su un’opera della quale si parla ormai da anni. Così facendo rimangono tutti i dubbi sulla sua eventuale realizzazione.

