“LuccAutori“. Racconti nella rete. Grande successo

Si è conclusa domenica scorsa con una grande affluenza di pubblico la 29^ edizione di LuccAutori – Premio Racconti nella Rete. Un grande successo con il coinvolgimento degli scrittori provenienti da tutta Italia, del pubblico e degli studenti lucchesi. La 22^ edizione del premio Racconti nella Rete è stata l’occasione per festeggiare questo nuovo traguardo insieme ai vincitori che si sono incontrati a Lucca. Per favorire la massima partecipazione del pubblico gli incontri sono stati trasmesso sulla pagina facebook del premio letterario.

Di grande rilievo la copertura mediatica con una nutrita rassegna stampa e delle tv, con passaggi sui canali Rai al Tg2, TgrToscana, canale Televideo. Prossimamente con un ampio servizio per la rubrica “Save the date” di RAI 5 – Rai Cultura. Un festival letterario, LuccAutori, che grazie al premio Racconti nella Rete è diventato un punto di riferimento nazionale per gli scrittori emergenti e vetrina importante per le proposte letterarie dei personaggi del momento. Molti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo sono stati protagonisti della 29^ edizione del festival LuccAutori, anche quest’anno abbinato al Premio Letterario Racconti nella Rete. Festival diretto da Demetrio Brandi con la preziosa conduzione degli incontri da parte di Maria Elena Marchini. Tra gli ospiti Eleonora Sottili, Diego Lama, Stefano Redaelli, Simona dalla Chiesa, Margherita Allegri, Adriana Pannitteri, Roberta Bruzzone, Lido Contemori, Marco De Angelis e tanti altri.

Ha ricevuto grandi applausi la proiezione del cortometraggio “Separè” tratto dal soggetto di Piero Fittipaldi, vincitore della sezione corti. Un corto per la regia di Giuseppe Ferlito con gli attori della Scuola di Cinema Immagina. Il premio letterario Racconti nella Rete, organizzato nel sito www.raccontinellarete.it, ha visto la pubblicazione dei 25 racconti vincitori in una antologia edita da Castelvecchi, presentata in anteprima al festival LuccAutori. Il disegno originale dell’antologia 2022 è stato realizzato dalla illustratrice Margherita Allegri. Da ricordare infine le mostre “Racconti a colori”, con i disegni degli studenti del liceo artistico Passaglia e “Italo Italo“, dedicata a Italo Calvino, a villa Bottini.