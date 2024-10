LuccAutori a Barga. Nicolini racconta Puccini: "Era un musicista totale"

Come ormai da sei anni a questa parte si è rinnovata la collaborazione tra il festival LuccAutori e la Fondazione Pascoli, con uno degli appuntamenti della manifestazione ospitato ancora una volta a Barga. L’evento si è svolto mercoledì presso il cinema Roma di Barga, gentilmente messo a disposizione della famiglia Lorenzini, ed ha visto la partecipazione di quattro classi quinte dell’ISI di Barga guidate per l’occasione dal vicario Alberto Giovannetti. Dal 2019 Fondazione Pascoli e LuccAutori collaborano per portare a Barga importanti nomi del panorama culturale italiano: Ennio Cavalli, Chiara Lico, Michele Cucuzza, Enrico Vanzina e Simona Dalla Chiesa, quest’ultima nell’ottobre 2023.

In queste occasioni sono stati affrontati temi di grande attualità, che in ogni caso hanno portato l’attenzione sul mondo di Pascoli, soprattutto nella definizione tanto cara alla Fondazione di "narratore dell’avvenire". Stavolta ospite dell’incontro Luigi Nicolini, pianista, compositore e scrittore, che ha parlato di un grande personaggio comunque legato a Pascoli, Giacomo Puccini, partendo come spunto dai suoi due libri dedicati al Maestro lucchese: "Antonio Puccini, una vita all’ombra del padre" e "Puccini non operistico" (Pezzini Editore) Principale intento di Niccolini, nell’incontro con i ragazzi, far soprattutto conoscere qualcosa in più della figura di Puccini padre, ma anche aspetti meno noti della sua vita. Nicolini fa rivivere infatti anche la figura di Antonio Puccini e, attraverso di lui, si ricostruisce anche la vicenda umana e artistica del suo grande e immortale genitore. Nel libro "Puccini non operistico" si sviluppa invece un’analisi storica delle composizioni che il Maestro scrisse oltre alle opere liriche.

"Con questa indagine – dice Nicolini – intendo dimostrare che Puccini fu un musicista completo nonostante si sia dedicato in maniera pressoché totale al teatro lirico verso il quale era spinto dalla sua spiccata sensibilità". All’incontro hanno preso parte per la Fondazione Pascoli la presidente onoraria Maria Bruna Caproni, Demetrio Brandi, presidente di LuccAutori e del premio Racconti nella Rete e, a fare gli onori di casa, la prima cittadina di Barga, Caterina Campani. Brandi si è soffermato sul festival di LuccAutore che quest’anno compie trent’anni, invitando ai prossimi incontri che si terranno fino al 20 ottobre a Lucca con la presenza di illustri rappresentanti della cultura, dello spettacolo e della società italiana.