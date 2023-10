"LUCCA: Visite e Laboratori per Bambini al Museo Cresci per F@Mu 2023"

Torna oggi, 8 ottobre 2023, la giornata nazionale delle famiglie al museo, un progetto che compie dieci anni. Il Museo Paolo Cresci per la storia dell’emigrazione italiana partecipa a “Fa@Mu 2023“ nel nome dell’accessibilità, della tolleranza e dell’accoglienza. Visite guidate, laboratori didattici per bambini, audio guide, video in LIS, guida in Braille. Sarà la Presidente Ave Marchi a guidare i partecipanti nella visita del Museo e ad animare i laboratori didattici per le bambine e per i bambini.

Nella foto, Marchi presenta il dono per tutti i più piccoli: il taccuino F@Mu, 20 pagine di giochi e attività insieme al testimonial di F@Mu 2023 “Diario di una Schiappa”, per trasmettere ai bambini i valori di questa edizione: tolleranza, accoglienza, unicità. Orario 10-13; 15-18. Visite guidate gratuite: ore 10, ore 11, ore 15 e ore 16. Laboratori per bambini: da 4 a 12 anni.