Lucca vice presidente della Federazione Città Napoleoniche

Lucca nominata vice presidente della Federazione Europea Città Napoleoniche nell’ambito dell’Assemblea generale della Federazione ad Autun in Francia, alla quale ha preso parte, collegato da remoto, l’assessore al turismo Remo Santini. Una nomina che intende gratificare il ruolo della nostra città all’interno della Federazione, che investita di tale carica andra’ a supportare le attività dell’Ufficio di Presidenza finalizzate alla valorizzazione e promozione dei luoghi e siti culturali legati alla figura di Napoleone, di cui il territorio lucchese è ricco. Lucca in qualità di vicepresidente per il paese Italia andrà quindi ad affiancare le attività di coordinamento legate alla valorizzazione dell’Itinerario Culturale “Destination Napoleon”.