Lucca va a ruba per le seconde case. Pronti a spendere centomila euro

C’è un dato che subito balza agli occhi nell’analisi di Mediatori Group che ieri hanno convocato gli organi di informazione per un focus sulla situazione del mercato immobiliare lucchese. Fra le realtà provinciali analizzate da Mediatori Group, Lucca è quella più gettonata in termini di investimento in seconde case: il 72% degli acquirenti ha dimostrato avere buone disponibilità economiche nel sostenere l’investimento e di questi, il 39% è riuscito a portare a termine la compravendita senza l’accensione di un mutuo.

Il terratetto, resta la tipologia immobiliare più richiesta, visto che rappresenta il 36% delle richieste totali. Il prezzo medio del compravenduto si è attestato sui 108.000 euro, in aumento rispetto allo scorso anno. Il centro di Lucca si conferma la zona più costosa, mentre Careggine e Vagli sono i comuni in cui acquistare si rivela più economico. Sono i tratti salienti dell’indagine annuale condotta da Mediatori Group, per quanto riguarda il mercato immobiliare di Lucca e provincia (escludendo la Versilia) nel corso del 2023. Per quanto riguarda le quotazioni la più elevata resta quella del capoluogo. Partendo dalla frazione di San Marco: 2.500 euro al metro quadro per un immobile residenziale nuovo e 1.800 per l’usato ristrutturato. Al secondo posto si attestano San Donato, Sant’Anna e San Concordio: 2.200 euro il “nuovo”, 1.600 euro l’usato. Uscendo dai confini comunali, Altopascio e Spianate, dove una nuova costruzione viene valutata 2.000 euro al metro quadrato, mentre l’usato risulta più abbordabile.

A Capannori e Porcari il nuovo vale 1.800 euro al metro quadro, mentre l’usato si attesta rispettivamente a 1.100 e 1.150 euro. Ancor più economica la Garfagnana: 1.000 euro per un nuovo appartamento e 600 per uno ristrutturato a Pieve Fosciana, rispettivamente 900 e 400 sia a San Romano che a Camporgiano. Il Comune in assoluto più economico è infine Vagli: 600 euro al metro quadro per il nuovo, 350 per un appartamento ristrutturato. Se dunque Il prezzo medio del compravenduto è stato di 108.000 a Lucca le proposte accettate viaggiano in una media di 33 giorni. E scende il tempo medio di vendita che si attesa a 7.3 mesi.

L.S.