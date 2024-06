A Lucca è boom di turisti, Confesercenti: "Adesso si offrano più servizi di qualità"

Lucca, 1 giugno 2024 – “Adesso anche i numeri confermano quello che tutti gli imprenditori toccano con mano ogni giorno e cioè un crescente flusso di turisti in città”. Arriva da Confesercenti Toscana, con il suo presidente provinciale Francesco Domenici, il commento sicuramente positivo sui dati del turismo a Lucca presentati dall’assessore Remo Santini. “Una crescita costante anche nei periodi tradizionalmente considerati di bassa stagione. Proprio in questa fase positiva non bisogna cullarsi sugli allori ma cavalcare l’onda offrendo ancora più servizi di qualità”, commenta Domenici. “Lucca è stata sicuramente brava a mettere a sistema innanzitutto la sua grande offerta di eventi, dai Comics per arrivare al Summer Festival, creando di fatto una stagione turistica molto più ampia – spiega - A questi due eventi, che ormai si autopromuovono, si sono aggiunte novità che hanno permesso ai turisti di conoscere Lucca anche sotto altri aspetti. Basta pensare al carnevale o alla settimana della moda”.

Confesercenti che concorda con Santini “sul fatto che i flussi non possono crescere all’infinito e per questo bisogna consolidare il traguardo e pensare magari di superarlo puntando alla qualità dei servizi offerti. Ribadiamo quindi quello che già in passato – aggiunge il presidente provinciale - avevamo chiesto, a cominciare da un servizio continuativo e più rapido che colleghi Lucca all’aeroporto di Pisa attingendo anche alle risorse decisamente in aumento della tassa di soggiorno. Occorre anche un collegamento migliore dall’immediata periferia al centro attraverso i bus di linea, per rispondere alle esigenze di quel turismo che magari non ha auto ma soggiorna nelle strutture fuori dalle Mura; ci sono zone che sono coperte dal trasporto pubblico solo nel periodo scolastico ad esempio. E infine puntare ancora di più sulle piste ciclabili visto un aumento esponenziale del turismo bike”. “La riqualificazione in atto della piazza della Stazione con il nuovo sottopasso – conclude Domenici - darà sicuramente un’immagine importante della città per chi arriva in treno. Ci auguriamo che finalmente si possa mettere mano anche all’ex scalo merci viste che le sue attuali condizioni strideranno rispetto ad una piazza completamente riqualificata”.