Lucca Summer Festival. Eric Clapton prima star sulle Mura. Il 2 giugno sarà l’unica data italiana

Quando sembrava ormai tutto definito, è invece arrivato un ultimo straordinario annuncio per il Summer Festival 2024: il grande ritorno di Eric Clapton, domenica 2 giugno, a distanza di diciotto anni dalla sua unica esibizione a Lucca, per quello che sarà il concerto inaugurale di questa edizione, che definire stellare è poco. E saranno le mura storiche a fare da scenario all’unico show italiano del celebre “Slowhand“, di fronte a decine di migliaia di fan provenienti da tutta Italia e dall’estero. I biglietti saranno in vendita prima con la pre-sale Virgin Radio, da mercoledì 3 aprile alle ore 10 a giovedì 4 aprile alle ore 23.59 e poi da venerdì 5 aprile alle ore 10, su www.ticketone.it.

In più di sessant’anni di attività, tra band e carriera solista, Clapton ha attraversato e sperimentato svariati stili musicali, dal blues al rock, dalla psichedelia al reggae e al pop, collaborando, solo per citare i nomi più famosi, con Bob Dylan, i Rolling Stones, Aretha Franklin, Phil Collins, Tina Turner, Mark Knopfler, i Beatles, Van Morrison, Wynton Marsalis, Steve Winwood, Jeff Beck, Sting e, tra gli italiani, Luciano Pavarotti, Pino Daniele e Zucchero. Tra i brani più celebri e inconfondibili, i classici “Layla“ e “I shot the sheriff“ e la toccante “Tears in heaven“, dedicata al figlio Conor, scomparso in circostanze tragiche nel 1991.

Il Summer partirà quindi proprio con Clapton, il 2 giugno, seguito, sempre nella splendida arena con vista mura, con le due date di Ed Sheeran, l’8 e il 9 giugno, le uniche in Italia. Dopo queste prime tre serate, il festival tornerà nella classica location di piazza Napoleone, a partire dal 30 giugno, con gli Swedish House Mafia, in una serata dove la parola d’ordine sarà: ballare. Il 3 luglio toccherà a Tedua e il 5 luglio a Geolier, due star del rap nazionale, con quest’ultimo protagonista di vertice al recente Festival di Sanremo.

Il 6 luglio arriveranno The Smashing Pumpkins e Tom Morello, entrambi in esclusiva italiana, così come Rod Stewart, il 7 luglio. L’11 luglio spazio a Calcutta e il 12 luglio al ritorno di Lenny Kravitz; altri due graditissimi ritorni a Lucca, il 15 luglio, Diana Krall e il 16 luglio, John Fogerty, leggendario ex-leader dei Creedence Clearwater Revival. Il 18 luglio torna il rap italiano con Salmo & Noyz, prima di altre grandi esclusive nazionali: il 19 luglio Mika, il 20 luglio Sam Smith e il 21 e 23 luglio, i Duran Duran. Ultimi due appuntamenti, il 24 luglio, con il doppio concerto dei Toto e di Marcus Miller e il 26 luglio, con Gazzelle, la rivelazione del pop tricolore.

Paolo Ceragioli