Lucca star internazionale, protagonista sul Times perché meta ideale. Lancio dello chef Carrara

Lucca, 17 gennaio 2025 – Lucca è ancora e sempre di più una star. La nostra città continua a conquistare i riflettori della stampa internazionale, affermandosi come una delle città più affascinanti e magiche d’Europa. Tra le più recenti e prestigiose uscite mediatiche, spicca il riconoscimento del quotidiano inglese The Times, che ha inserito Lucca tra le 27 destinazioni europee più magiche da visitare in inverno. In compagnia di grandi capitali come Parigi, Madrid, Vienna e Venezia. La nostra città è stata celebrata per il suo fascino senza tempo, i suoi monumenti iconici, le Mura e la sua ineguagliabile eredità musicale legata a Giacomo Puccini. L’articolo, firmato da Siobhan Grogan, suggerisce Lucca come una meta ideale per un weekend romantico e culturale, immerso nelle sue piazze incantevoli e sulle note del celebre compositore.

Il 2025 si apre inoltre con un’intensa attività cinematografica e televisiva: a fine gennaio, la città ospiterà le riprese della serie olandese Chateau Meiland, popolare reality show premiato con il Golden Televizier-Ring, che porterà le sue telecamere tra le Mura, la Torre Guinigi e il centro storico. Grande visibilità per Lucca anche nel Regno Unito grazie alla partecipazione dello chef Damiano Carrara al programma This Morning di ITV, che ha raccontato la città ai telespettatori britannici e andrà in onda prossimamente. Tra i recenti servizi televisivi internazionali spicca anche il reportage di Télévision française 1, che ha celebrato in prima serata la Torre Guinigi (nella foto) come una delle più belle torri medievali d’Europa, raggiungendo una media di oltre 6 milioni di spettatori (qui visibile in chiaro: https://www.tf1.fr/tf1/jt-13h/videos/tours-une-rivalite-au-sommet-51721383.html). Negli Stati Uniti, l’atteso episodio di Dream of Italy, trasmesso su CBS, ha invece mostrato Lucca a una platea di 60 milioni di persone, con un’intervista esclusiva al tenore Andrea Bocelli (qui l’intera puntata online: https://youtu.be/mkNJH-3UhVQ?si=eo6joLSKQI4YQRqC) .

Le celebrazioni per il centenario della morte di Giacomo Puccini continuano intanto a riscuotere grande attenzione. Tra le principali uscite mediatiche si segnalano un reportage di Radio France, seguito da oltre un milione di ascoltatori, uno speciale di Grands Reportages, con un servizio di dieci pagine sui luoghi pucciniani tra Lucca e Torre del Lago e nuovi documentari e articoli apparsi rispettivamente su Arte TV, Echapelle Belles, ABC (Spagna), Clarín (Argentina) e il mediometraggio Puccini 4.0, patrocinato dal Comune di Lucca e candidato al David di Donatello. Sul fronte italiano, ampio risalto è stato recentemente dato alla ciclopedonale Puccini sul magazine Bell’Italia e ai format Rai come Casa Italia e Linea Blu.

L’assessore al Turismo Remo Santini commenta con entusiasmo: “Il nome di Lucca continua a crescere sui media nazionali e internazionali, consolidando il suo ruolo di destinazione d’eccellenza. Ogni menzione è un tassello che valorizza il nostro patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. Siamo al lavoro su nuovi progetti ambiziosi e nelle prossime settimane annunceremo importanti sorprese che renderanno il 2025 un anno nuovamente indimenticabile per il nostro territorio”.

L.S.