Lucca sotto le stelle Si avvicina la Notte Bianca

Avanti tutta verso la Notte Bianca di Lucca, in programma sabato 26 agosto con l’edizione numero 10 della sua storia. La manifestazione è organizzata da Confcommercio in collaborazione con il Comune e il patrocinio e il contributo di Prefettura, Provincia, Camera di Commercio, Banco Bpm, Enegan, Ego Wellness e Nuova Comauto, e anche quest’anno dedicherà ampio spazio alla musica. Accogliendo con piacere Wom Fest Off, l’evento dedicato alla musica contemporanea che dal 2017 porta a Lucca i nomi più interessanti della nuova scena musicale nazionale: Wom Fest Off proporrà in piazza San Francesco, a partire dalle 19, una serie di live imperdibili a ingresso libero. Protagonista assoluto della serata, ideata in collaborazione con i commercianti della piazza, sarà la leggenda della Italo Disco Pino D’Angiò, vero e proprio visionario della musica italiana con una discografia di oltre tre milioni di dischi e più di 700 compilation vendute in tutto il mondo, la sua hit “Ma Quale Idea” è fra i primi esempi di disco music cantata in italiano ma anche il primo successo rap prodotto in Europa. Prima di lui gli una, band vincitrice del premio “Ernesto De Pascale” dell’ultima edizione del Rock Contest di Controradio dedicato alla miglior canzone con testo in italiano e i local hero Giulia, Il Corve e Nomida del collettivo lucchese Creative Hub. A chiudere la serata sul main stage sarà il dj set di Bruno Belissimo, djproduttore e polistrumentista italo canadese già bassista live, tra gli altri, per Frah Quintale, Colapesce ed Alan Sorrenti.

Ad aprire la serata dalle 19 invece, il live in strada di Luca Giovacchini “in solo” e Volpe in corrispondenza dell’osteria La Dritta. Durante la serata i ristoratori della piazza e limitrofi si occuperanno di somministrare cibo e bevande ai partecipanti dando vita, di fatto, ad una vera e propria cittadella della musica, del buon bere e del buon cibo.

Per tutte le info e il programma completo è possibile scaricare la brochure ufficiale della Notte Bianca dai siti www.confcommerciolums.it e www.comune.lucca.it, Per seguire tutti gli aggiornamenti è a disposizione inoltre la pagina Facebook della manifestazione “Notte Bianca Lucca”.