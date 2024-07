Piazza San Michele: aumentano i controlli della Municipale

Lucca, 17 luglio 2024 – A seguito dei gravi episodi avvenuti nei giorni scorsi, l'amministrazione ha dato disposizione al Comando della Polizia Municipale di aumentare i passaggi di controllo in piazza San Michele in Foro durante la giornata. Inoltre, in via sperimentale, ha disposto per una settimana un servizio di presenza straordinaria degli steward dell'agenzia privata che fornisce all'amministrazione personale di controllo delle zone più affollate del centro storico. Il servizio sarà attivo ogni sera, in particolare nell'area vicino a Palazzo Pretorio dalle ore 18 fino alla mezzanotte e avrà finalità di prevenzione in coordinamento con la Polizia Municipale la Questura e le altre Forze dell'ordine. “In questo abito la Polizia Municipale svolge attività di pubblica sicurezza in funzione ausiliaria rispetto alle altre forze di Polizia alle quali esprimo vivo apprezzamento per il lavoro svolto e con le quali dobbiamo necessariamente coordinarci – afferma l'assessore alla sicurezza Minniti – come più volte ribadito le modifiche al regolamento di polizia urbana volute dall'amministrazione Pardini e approvate dal Consiglio Comunale, hanno introdotto, tra le altre cose, l'istituto del Daspo Urbano, uno strumento che consente di contrastare tutti quei fatti lesivi del decoro urbano già più volte applicato dal Questore a cui va la mia più profonda e incondizionata stima per il suo servizio a favore della città”.