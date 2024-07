“Lucca Si Danza“, che successo al Palatagliate

Grande successo per “Lucca Si Danza“ al Palazzetto dello Sport, organizzato da Ilenia Bizzarri e Susanna Pieri. L’evento, patrocinato dal Comune, ha visto la partecipazione di giovani appassionati di danza classica e moderna, pronti ad apprendere da alcuni dei migliori professionisti del settore. I famosi ballerini Kledi Kadiu e Dorian Grori hanno tenuto stage di danza classica e moderna. Tra gli insegnanti anche la ballerina lucchese Martina Di Riccio.

"Lucca Si Danza non è solo un’occasione per migliorare tecnicamente, ma anche per mettere in luce nuovi talenti - afferma Kledi Kadiu - . Durante eventi come questo si riescono a scovare nuovi talenti e a premiarli con riconoscimenti". "È sempre un piacere vedere così tanti giovani appassionati di danza. La loro energia e voglia di imparare sono contagiose ha aggiunto Dorian Grori - servono tanti eventi come Lucca Si Danza in città come Lucca, per riuscire ad offrire ai ragazzi non solo la possibilità di migliorare, ma anche di essere ispirati e motivati a perseguire i loro sogni". "Tornare a Lucca e vedere così tanti ragazzi, proprio come lo ero io, pieni di voglia di imparare è bello - ha aggiunto Martina Di Riccio - . Lucca ha bisogno di più eventi di danza, ha bisogno di scoprirla e di farla scoprire ai giovani".

"Abbiamo in programma di fare un evento completamente dedicato alla danza in tutte le sue sfaccettature - anticipano Kledi e Dorian - un appuntamento a livello internazionale con la danza, aspettiamo solo risposte e appoggio dal Comune di Lucca".

