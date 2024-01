“Lucca si danza“. Buona la prima la febbre sale

Grande successo per “Lucca si Danza“ che si è conclusa domenica nella splendida cornice del Real Collegio, e che ha visto circa un centinaio di danzatori provenienti da Lucca, zone limitrofe e fuori regione, a lavoro con maestri primi nomi della danza italiana e internazionale. Lucca si Danza ha inaugurato il 12 Gennaio con la presenza del sindaco Mario Pardini, gli assessori e i collaboratori più stretti. Le lezioni sono state tenute dai docenti Alessandro Grillo e Marta Romagna, Giovanni Rosaci, Michael Fuscaldo, Nicolo Abbattista, Susanna Pieri.

Alla fine dell’evento, grazie ai docenti presenti e ai colleghi del panorama della danza italiana, sono state assegnate più di 60 borse di studio per eventi in Italia e all’estero e inviti di una settimana totalmente gratuita presso centri di alta formazione per la danza. Questa è la mission principale di Lucca si Danza. Le organizzatrici dell’evento Ilenia Bizzarri e Susanna Pieri commentano così: “Non ci aspettavamo così tanta affluenza per essere la prima edizione. C’è stato un livello veramente alto nei danzatori partecipanti, ma soprattutto ha portato una bella condivisione e nuove amicizie oltre che affluenza a visitare la nostra città di Lucca. I docenti sono stati meravigliosi – sottolineano – e hanno dato tanti consigli, suggerimenti e opportunità grazie alle borse di studio assegnate, per migliorare ai partecipanti di Lucca si Danza. Ringraziamo tutti i genitori per i feedback positivi che ci hanno dato e il Comune di Lucca per il sostegno e il patrocinio concesso“.

“Non vediamo l’ora di riorganizzare una nuova sezione per questo anno 2024 per dare ancora opportunità di studio e speriamo di rincontrare tutti i danzatori che hanno partecipato ed avere nuovi partecipanti per vivere Lucca si Danza insieme“. Il prossimo evento in programma è il 10 Febbraio con la straordinaria presenza di Kledi Kadiu per la danza moderna e Dorian Grori per la danza classica. Una iniziativa senza precedenti che gli organizzatori intendono far crescere dando risalto alla città di Lucca divulgando la danza nella nostra città in tutte le sue forme.