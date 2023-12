“Lucca s’è desta“. L’albero di natale dedicato alla storia della città. Oggi l’inaugurazione

“Lucca s’è desta“: ecco il primo albero di Natale dedicato alla storia della città. Oggi, alle 17.30 in piazza San Martino, ci sarà l’accensione del primo albero dedicato interamente alla storia di Lucca, grazie all’installazione di Francesco Zavattari e che vedrà l’esibizione del soprano Silvana Froli. “Lucca s’è desta“ è uno dei momenti più attesi di Lucca Magico Natale 2023 organizzato dal Comune: si tratta di un albero di natale dal design innovativo che rappresenta un omaggio alla città ricco di numeri, significati e simboli. Un’opera composta da oltre 130 facce, scelte e disposte in un fine equilibrio estetico e ingegneristico, con ampi pannelli fotografici.

La struttura fisica e concettuale dell’opera trae diretta ispirazione dalle imponenti impalcature lignee grazie alle quali venivano costruite chiese e cattedrali in epoche antiche. Dopo un attento studio l’art designer le ha così trasposte e riviste alla propria maniera, restituendo il progetto di un’enorme serie di parallelepipedi che si elevano in una forma che, stilizzata, richiama quella tipica dell’albero di Natale. L’autore ha svolto un approfondito lavoro fotografico, realizzando una serie specifica di scatti dedicati alle quattro principali chiese lucchesi: San Michele, San Frediano, San Paolino e, naturalmente, la stessa San Martino di fronte alla cui splendida facciata l’albero prende vita.

Sempre nell’ambito di Lucca Magico Natale, ieri sono stati inaugurati sotto il loggiato di Palazzo Pretorio “Presepi e Figurinai“ , una suggestiva esposizione di Natività e mostra mercato – un’iniziativa coordinata dall’amministrazione comunale in collaborazione con Lucchesi nel Mondo, Rotary Club Lucca, Lions Club Lucca Host, Lions Club Lucca Le Mura ed Euromarchi – e anche uno speciale albero di Natale sulla salita del Caffè delle Mura realizzato dall’ufficio verde pubblico e curato dai giardinieri comunali.

Una superficie di ben 120 metri quadrati e 28 metri di lunghezza massima per un’attrazione natalizia unica, accuratamente illuminata e addobbata. Inoltre è stata svelata alla città l’installazione “Riflessioni nel Bosco“ di Emiliana Martinelli per Martinelli Luce in piazza San Giovanni: arte e creatività come veicolo di preziosi messaggi di pace. Un’opera affascinante e densa di significati descritta e presentata direttamente dall’artista.

Fabrizio Vincenti