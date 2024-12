Lucca raccontata attraverso i monumenti civili

È in libreria il volume curato da Elisa Bernard, ricercatrice della Scuola IMT, dal titolo “Memoria e spazio civico”, edito da Maria Pacini Fazzi, primo numero della collana “Studi Lucchesi” diretta da Emanuele Pellegrini, professore in Storia dell’arte alla Scuola IMT. Il volume ha beneficiato del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e del sostegno dell’amministrazione comunale. Il risultato è una raccolta di oltre quaranta schede che analizzano monumenti, tra statue, busti, targhe, lapidi e installazioni monumentali permanenti. La ricerca è stata ispirata dal professor Carl Brandon Strehlke, già titolare del corso di Storia dell’arte moderna presso IMT. Il libro, oltre ad essere uno strumento utile agli specialisti, intende essere perfettamente accessibile anche a chiunque voglia passeggiare per le vie del centro osservando con maggiore consapevolezza lo spazio ‘storico’ e umano che lo circonda.