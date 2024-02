Lucca protagonista al “Salon Destination Nature” di Parigi

Dal 14 al 17 marzo l’Ambito turistico della Piana di Lucca sarà presente per la prima volta alla fiera B2C “Salon Destination Nature” di Parigi, l’evento francese più rappresentativo per il mondo dell’escursionismo e le attività all’aria aperta, dedicato al trekking, alla bicicletta, alle escursioni in famiglia, al turismo sostenibile ed accessibile.

L’Ambito della Piana, con il Comune di Lucca capofila, disporrà di un info desk dedicato all’interno del padiglione della Toscana organizzato da Toscana Promozione Turistica, al fine di incrementare i contatti con il mercato turistico francese in abbinamento con il segmento natura, come indicato dagli obiettivi strategici della programmazione operativa 2024.

Presso il desk della Piana di Lucca i visitatori potranno avere informazioni sulle principali attrazioni del territorio e delle numerose attività ed esperienze outdoor da poter vivere per una piacevole vacanza attiva ed all’aria aperta. E’ stata realizzata per l’occasione una brochure dedicata al prodotto turistico “Outdoor”, in cui si presentano gli appuntamenti ed eventi legati allo sport e natura che andranno ad animare il territorio della Piana di Lucca nel corso dell’anno 2024, con possibilità di approfondimenti su alcuni dei progetti tematici collegati.

In anteprima internazionale sarà, inoltre, presentato il progetto “Lucca Trek”, con una mappa in formato A1 fronte/retro dedicata alla valorizzazione dei percorsi naturalistici praticabili nelle frazioni del Comune di Lucca, che sarà disponibile agli info point comunali e sul sito web dell’ente. “Il progetto – dichiarano l’assessore al turismo Remo Santini e l’assessore allo sport Fabio Barsanti - nasce dalla volontà di valorizzare tutte le frazioni e località periferiche che circondano il cuore di Lucca e che, come il centro storico, conservano un ricco patrimonio di tradizioni e cultura da scoprire“.