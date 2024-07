Lucca piange il fotografo Mario. Aveva aperto in città nel 1958

Lucca piange la scomparsa dello storico Mario Rivieri, di Foto Mario. L’uomo, 94 anni, si è spento ieri notte, lasciando nel dolore la famiglia e i tre figli, Andrea, Silvia e Gabriella. Un vero punto di riferimento per tutta la città, con il negozio aperto nel 1958, scattando a cerimonie e matrimoni di intere generazioni di lucchesi e non.

"Mio padre era un pioniere della fotografia - racconta il figlio Andrea Rivieri -. Fin dall’inizio, dalla camera oscura e la stampa, passando poi per la stampa e lo sviluppo rapido e il digitale. E’ stato un maestro per tutti, me compreso. Ancora oggi mi fermano per strada, chiedendomi di “Mike“, così era soprannominato, che aveva scattato al loro matrimonio o a qualche momento speciale della loro vita. Era brillante, spiritoso, sempre pronto a scattare, come quando si muoveva con la sua Vespa e i flash a tracolla".

"Siamo felici perché è sempre stato vicino a tutti i suoi nipoti e pronipoti - continua Andrea -. Era molto conosciuto in città, sopratutto per i tanti anni in cui ha lavorato senza sosta". Nel 2004 è subentrata nel negozio Foto Mario la figlia Silvia, anche lei fotografa di professione, che porta avanti la tradizione di famiglia.

Per tutti i lucchesi che vorranno salutare per l’ultima volta Mario Rivieri, i funerali si terranno martedì 23 luglio alle ore 10 alla chiesa di Monte San Quirico. Alla famiglia le condoglianze della redazione di Lucca de La Nazione.

ia.na.