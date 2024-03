Lucca piace agli stranieri. Residenze di lusso, è boom

di Maurizio Guccione

LUCCA

Lucca mèta ambita per l’acquisto delle residenze di lusso. Trend in costante crescita per la variazione del prezzo degli alloggi di pregio, come dimostrano i dati del “Wealth Report 2024” relativo all’annualità 2023, che viene pubblicato ogni anno da “Knight Frank”, il gruppo immobiliare indipendente, fra i più importanti a livello globale, fondato nel 1896 nel Regno Unito.

La nostra provincia si trova al 61° posto della classifica generale costituita da 100 città sparse in tutto il mondo, per quanto riguarda la variazione del prezzo con il +2,5%: possiamo dire che si trova prima di St. Tropez e dopo Lisbona, con Manila in vetta al report. L’ufficio di Lucca “Serimm- Knight Frank” è gestito da Alessandro Deghè che ne è anche il proprietario. Lo contattiamo mentre si trova a Malmö, in Svezia, dove partecipa ad una conferenza europea del settore e, gradita sorpresa, a ricevere il primo premio per il numero più alto di vendite.

"Siamo molto soddisfatti – afferma Deghè – il risultato è molto importante".

Che cosa cercano gli acquirenti delle residenze di lusso? Ce lo spiega proprio lui. "Iniziamo col dire che si tratta per il 95% di stranieri provenienti da nord Europa ma anche da America e India; il restante 5% è italiano e si tratta, spesso, di seconde case, ormai utilizzate per periodi più lunghi durante l’anno; le dimore, dal 2017, sono ricercate anche per ragioni legate all’introduzione della flat tax che ha visto una crescita importante".

Diminuisce, invece, la fascia di età degli acquirenti: se prima era ascrivibile a quella che va dai 50 ai 70 anni, adesso si è abbassata dai 40 ai 60 anni.

"Il cliente, di norma, preferisce acquistare immobili già ristrutturati o con pochi lavori da fare, anche alla luce della burocrazia che spesso rallenta questi processi – prosegue Deghé – ma c’è da dire che abbiamo più domanda che offerta: non ci sono gli immobili che potrebbero servire e questo, da un lato, aiuta a mantenere i prezzi elevati".

A proposito di prezzi, affrontiamo il capitolo del costo. Abbiamo detto che si tratta di residenze di lusso, è naturale trovarci di fronte a cifre davvero importanti. Ancora Deghè: "Per quanto riguarda il centro storico di Lucca, la cifra si aggira sui 7mila euro a metro quadro; fuori dalla città e quindi ad esempio un casolare, arriviamo a 10mila euro a metro quadro: generalmente fuori città si trovano residenze che viaggiano dai 7 agli 8mila euro a metro quadro".

Il successo dell’agenzia di Lucca, ha fatto registrare nel 2023 un totale di vendite di 18 immobili. Case che, per l’alto pregio, riescono a raggiungere cifre che variano dai 2,5 ai 3,5 milioni di euro.