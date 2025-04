Prove di una città pedonale. Lucca, stop alle auto in piazza Santa Maria

Lucca, 16 aprile 2025 – Piazza Santa Maria diventa area pedonale nelle serate dei fine settimana da oggi fino a settembre compreso. E’ questa la novità annunciata ieri dagli assessori Remo Santini (Mobilità), Salvadore Bartolomei (Sicurezza e Polizia municipale) e Nicola Buchignani (Traffico e Strade), un provvedimento che è già stato condiviso con le associazioni di categoria.

Dunque, dopo i controlli, le multe, le navette gratuite che non hanno sortito effetti rilevanti visto il caos che da tanti anni caratterizza la piazza nei fine settimana, l’amministrazione Pardini interviene con decisione per regolare la mobilità serale nel centro storico e provare a restituire vivibilità a residenti e visitatori.

A mali estremi, insomma, estremi rimedi: a partire da venerdì 18 aprile e fino a sabato 27 settembre 2025, ogni venerdì e sabato, dalle ore 20 alle ore 23, sarà vietato l’accesso dei veicoli in piazza Santa Maria, sia dall’entrata principale che da via Buiamonti. L’ingresso sarà consentito solo ai residenti del centro storico e ai detentori di permesso ZTL. E per garantire il rispetto del provvedimento saranno presenti sempre due presidi della polizia municipale, coadiuvati dai carabinieri in congedo, con un’azione di controllo e filtro volta a tutelare la sicurezza e l’accesso regolato.

“Questo intervento segna un passo importante per una Lucca che vogliamo sempre più sostenibile e rispettosa del suo centro storico – dichiara Santini, - È un provvedimento che non punta a penalizzare, ma a responsabilizzare: è tempo di una nuova cultura della mobilità, fatta di rispetto delle regole e attenzione al bene comune”.

Niente ripetizione dell’esperimento delle navette, che non ha sortito gli effetti sperati lo scorso anno, si vira in direzione del recupero pedonale della piazza, un possibile primo passo anche per un provvedimento definitivo, al netto delle eventuali correzioni. La situazione, del resto, non era più sostenibile: anche nello scorso fine non sono mancati il caos e persino delle aggressioni al riparo delle tante auto in divieto di sosta.

“Vogliamo garantire ordine e sicurezza in una delle aree più delicate e frequentate della città – aggiunge Bartolomei- Il presidio degli accessi rappresenta un segnale chiaro: non è più tollerabile il caos dei weekend. La collaborazione tra forze di polizia municipale e carabinieri in congedo rafforza la nostra presenza sul territorio”.

“Siamo di fronte a una misura attesa da tempo, che abbiamo voluto mettere in campo ascoltando il territorio e le sue esigenze – conclude Nicola Buchignani, assessore al traffico e alle strade - La gestione del traffico urbano richiede soluzioni concrete e coraggiose: questa è una risposta che guarda alla qualità della vita e alla tutela del nostro patrimonio urbano“.

Il Comune affida a Lucca Plus l’attuazione della nuova tariffazione, mentre al settore traffico spetta la predisposizione degli interventi viabilistici. Un provvedimento atteso che mira al rispetto e alla tutela del centro storico, verso una città più ordinata, accessibile e accogliente per tutti.

Fabrizio Vincenti