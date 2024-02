Lucca: si spacciano per onlus ma commerciano oro, denunciati

Lucca, 28 febbraio 2024 – La guardia di finanza ha scoperto a Lucca un’attività di compro oro, che si spacciava per un’associazione senza scopo di lucro. Attraverso mirate indagini e l'analisi dei movimenti bancari è stato accertato che il presidente della finta onlus aveva partecipato a diverse aste giudiziarie su tutto il territorio nazionale, aggiudicandosi ben 83 lotti di preziosi per un importo complessivo di oltre mezzo milione di euro. Il fattore determinante che ha fatto insospettire i militari, è stato il fatto che l’associazione presentasse strani movimenti sul proprio contro per cifre di migliaia di euro, in seguito è stato scoperto che la compravendita dei gioielli avveniva proprio grazie ai fondi prelevati dal conto della onlus.

Al termine delle attività investigative, è emerso anche che il presidente dell’associazione si avvaleva dell’aiuto della sua compagna, titolare di un’altra attività. Entrambi sono stati denunciati alla procura di Lucca per avere svolto, in via professionale, l'esercizio del commercio di oro senza averne dato comunicazione all'Ufficio Italiano Cambi e senza essere iscritti nel registro degli O.A.M. (Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi).